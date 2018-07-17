История, как в фильме ужасов, произошла на Русском острове

Жительница Владивостока рассказала о жуткой истории, которая приключилась с ней и ее семьей во время отдыха на Русском острове, сообщает PRIMPRESS.

По словам женщины, она с семьей поехала на остров отдохнуть в палатках. При этом с собой они взяли щенка породы чихуахуа и кота. Родители женщины решили прогуляться в лес и взяли с собой животных. К вечеру кот пропал.

«Долго звали и искали, он не шел. Это было странно, так как они часто берут его с собой в леса, и он никогда не отходил. Через четыре часа кот вернулся, но в палатку не пошел, засел на дереве. Родители его трогать не стали. Главное, что рядом, надеялись, что сам спустится потом», — рассказывает женщина, опубликовавшая пост в соцсети.

Ночью щенок попросился в туалет. Животному открыли палатку и выпустили.

«Сама я в это время смотрела на него из палатки. Через минуту подлетела лиса, схватила щенка и убежала. На весь лес стоял визг. Мама побежала за ней. Щенка так и не нашли. Чуть позже обнаружили лапу щеночка… Еще через час еле как сняли кота с дерева и обнаружили, что у него бок в крови, весь покусан», — завершила свой рассказ горожанка и в конце посоветовала всем «беречь своих животных, особенно маленьких».

Пост вызвал бурную реакцию у интернет-пользователей. Многие не ожидали такой «кровожадности» от «милых» лис, которых постоянно подкармливают туристы на Русском. При этом некоторые подписчики отметили, что видели на Русском, как лиса через дорогу кота в пасти тащила.

В целом юзеров поразила напряженность повествования в рассказе жительницы города: «Читал этот триллер и с содроганием ждал развязки! То ли чупакабра, то ли чужие!»