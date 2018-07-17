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Чистоплотный автохам. Воронежцев возмутил водитель, моющий машину в реке
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Чистоплотный автохам. Воронежцев возмутил водитель, моющий машину в реке 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
На записи отчётливо видны номера автомобиля.
Воронежцев возмутил видеоролик в Интернете, в котором некий мужчина решил устроить мойку своего автомобиля прямо в реке. На кадре видно, что «Волга» загнана в воду, а мужчина с помощью щётки моет автомобиль. Отдыхающие при этом делали замечания и указывали на то, что в водоёме купаются дети. Автор ролика не уточнил, в каком именно месте произошёл инцидент, но на записи отчётливо видны номера автомобиля. Стоит отметить, что мытьё машин в водоохранных зонах — это правонарушение, за которое грозит штраф до 4 тыс. рублей. В Росприроднадзоре говорят, что на таких автолюбителей нужно жаловаться к ним или в полицию. Для этого надо сфотографировать машину нарушителя и указать место. Герой ролика, по всей видимости, пока остаётся безнаказанным. — Нам пока никто жалобу эту не присылал и обращений не было. Мы можем сделать запрос в ГИБДД по принадлежности автотранспортного средства, потом мы вызываем этого нарушителя на составление протокола по факту нарушения, и потом мы его вызываем на постановление и применение мер административного воздействия, — пояснила и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Воронежской области Лолита Калинина.
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