«По факту все места на рынках заняты и дачников с них выгоняют»

«Слышал по радио, что Россельхознадзор запретил выращивать овощи и фрукты на приусадебных участков из семян, которые заготовлены самостоятельно. Как так: всю жизнь дачники и деревенские сами заготавливали посевной материал, а теперь это под запретом?»

Игорь, Великий Новгород.

Можно ли по закону выращивать овощи и фрукты из своего посевного материала, объясняет Людмила Бурякова, руководитель общественной приемной Союза садоводов России

— Что касается ограничений для дачников сажать на своих участках овощи и фрукты из своего посевного материала, то это утка, которую растиражировали СМИ. Позже Россельхознадзор выступил с опровержением этой информации. В ведомстве сказали, что таких предложений не выдвигали. Но пояснили, что в соответствии с законодательством имеют право торговли посадочным материалом только юридические лица в организованных для этого местах. Никакой новости в этом нет. Мы тоже давно предостерегаем садоводов, чтобы они не покупали семена и саженцы вдоль шоссе и в других подобных точках: это увеличивает вероятность того, что они приобретут продукцию ненадлежащего качества, например каштан вместо яблони. Для юридических лиц, которые занимаются торговлей в неорганизованных местах, предусмотрены штрафы.

"Безродный" картофель на собственной даче: выращивать можно, продавать — нет Что касается продажи излишков с дачных участков, то это отдано на усмотрение регионов. В одних регионах есть ярмарки выходного дня, где каждый может выйти с продукцией со своего участка, в других разрешено торговать на колхозных рынках. Но это формально. А по факту все места на рынках и ярмарках заняты и дачников с них выгоняют.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018 под заголовком «Можно ли сажать свою картошку?».

Чей картофель ест Россия и кому продает свой