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Вжух, и ты в джунглях: 10 крутейших онлайн-трансляций про диких животных по всему миру
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Вжух, и ты в джунглях: 10 крутейших онлайн-трансляций про диких животных по всему миру 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Благодаря таким новым технологиям, как дроны и дистанционная запись, документалисты дикой природы могут снимать самые сокровенные моменты жизни животных, не беспокоя их своим присутствием. Более того, обычные люди могут наблюдать за ними в режиме реального времени 24 часа в сутки.
А все потому, что по всему миру существуют небольшие, но преданные своему делу группы энтузиастов, которые используют веб-камеры, чтобы снимать жизнь диких животных и делиться этим со всем миром. Если вы поклонник документальных фильмов о флоре и фауне, то вот вам 10 лучших онлайн-трансляций, которые предлагают уникальный шанс оказаться в мире диких животных.
Источник: My Modern Met  Международный центр волков (International wolf center)
Центр находится в штате Миннесота, США, и им руководит команда биологов, которые занимаются исследованиями и ведут просветительскую деятельность, рассказывая о волках. Веб-камера работает с 2013 года и транслирует жизнь волков — как они едят, спят, охотятся.
Кайманский риф  На рифе у острова Большой Кайман в Карибском море обитает множество морских животных. Команда крупнейшей в мире сети сетевых камер EXPLORE установила на рифе камеру на солнечных батареях с видом на звездчатый коралл. Он выполняет функцию «очистительной станции» — туда приплывают крупные рыбы, и их очищают более мелкие рыбешки и креветки.
Озеро тигров
Камера расположена у озера на территории заповедника для больших кошек. Благодаря онлайн-трансляции можно наблюдать за жизнью двух тигров — как они прогуливаются вдоль воды, спят или охлаждаются в озере.
Камера на здании библиотеки университета Нью-Йорка
В 2011 году на 12-м этаже библиотеки Бобста университета Нью-Йорка пара краснохвостых сарычей свила гнездо. К удивлению студентов, птицы продолжали возвращаться на облюбованное место каждый год, чтобы снести яйца и вывести птенцов. Чтобы следить за этим удивительным процессом, студенты разместили веб-камеру на окне.
Львица Никита
Онлайн-трансляция показывает жизнь львицы Никиты, которая появилась в заповеднике для больших кошек после того, как ее нашли во время рейда на наркопритон. Никита весит почти 227 килограммов — больше, чем большинство львов.
Лисята на озере Сквам
На территории центра естественных наук на озере Сквам в Нью-Гэмпшире живет очаровательная семья лис. Мама-лисица за последние три весны успела вырастить 10 лисят. В этом году она выкармливает уже 11 детенышей.
Камера в гнезде тупиков
Камера в уютном гнездышке тупиков на острове Сил (в 32 километрах от берегов штата Мэн) была установлена в 2013 году Национальным Одюбоновским обществом, чья работа посвящена сохранению птиц.
Заповедник горилл в Конго
В Образовательном центре по реабилитации и сохранению горилл живут осиротевшие восточные равнинные гориллы. Центр находится недалеко от заповедника Tayna в Демократической Республике Конго. Трансляция ведется из глубин массивного леса.
Заповедник слонов
Камера расположена у водопоя на территории национального парка слонов в ЮАР Tembe. Величественных слонов можно застать у воды в период между 10 часами утра и 2 часами дня.
Бурые медведи Аляски
Камера, установленная в 2012 году в национальном парке Катмай, следит за жизнью бурых медведей Аляски. Лучшее время для просмотра — конец лета, когда нерест лосося в самом разгаре.
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