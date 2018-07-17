Развиваем новые территории

Территория Новой Москвы шесть лет назад формально стала городской. Однако она совсем не потеряла в хорошем смысле слова своей деревенской притягательности.

Понятно, что ближайшие к Московской кольцевой автодороге поселения — это зона настоящей городской застройки. Но чем дальше от столицы, тем шире поля и выше леса. И здесь с давних пор располагаются как крупные сельскохозяйственные предприятия, в частности, животноводческие комплексы, так и фермерские хозяйства.

Помню, что шесть лет назад они, прямо скажем, комплексовали: что с ними будет, когда сюда придет город. Однако сейчас убедились, что Москва им только союзник.

Во-первых, при градостроительном планировании обязательно учитываем интересы сельских жителей и фермеров, проекты, например, новых дорог обходят сельскохозяйственные угодья стороной.

Во-вторых, развитие инженерной и дорожной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах потенциально помогут и фермерам в том числе, ведь им надо и продукцию доставлять к потребителям, и к себе в хозяйства завозить нужные им вещи.

В-третьих, активно растет население Троицкого и Новомосковского административных округов, а это значит, что вместе с ним растет и рынок сбыта. Так что польза во всем очевидна.

Безусловно, два недавних решения мэра Москвы Сергея Собянина не могли не порадовать фермеров Новой Москвы.

Городской бюджет масштабно профинансирует строительство и реконструкцию подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам и сельским населенным пунктам, кроме того, фермеры и сельхозпроизводители еще и дотацию будут получать.

Уверен, такая поддержка станет еще одним стимулом для них. Тем более что сельские и фермерские хозяйства на территории Троицкого и Новомосковского округов частично обеспечивают столицу продуктами. В сфере производства сельхозпродукции в Новой Москве занято более 10 тысяч человек.

Всего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов располагается около 650 производителей сельскохозяйственной продукции.

К слову, совсем недавно меня мой давний знакомый угостил прекрасной молочной продукцией: молоком, сметаной и творогом. Все красиво, как в супермаркете, упаковано. Оказалось, это его жена занялась фермерством в Новой Москве. Он сомневался, а она — нет. И за два с небольшим года создала очень даже неплохое производство, продукция уже нашла своих постоянных почитателей.

Так что жизнь убедительно показала: и в формате столичной жизни фермерство может вполне успешно развиваться.