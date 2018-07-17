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Развиваем новые территории
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Развиваем новые территории 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Территория Новой Москвы шесть лет назад формально стала городской. Однако она совсем не потеряла в хорошем смысле слова своей деревенской притягательности.
Понятно, что ближайшие к Московской кольцевой автодороге поселения — это зона настоящей городской застройки. Но чем дальше от столицы, тем шире поля и выше леса. И здесь с давних пор располагаются как крупные сельскохозяйственные предприятия, в частности, животноводческие комплексы, так и фермерские хозяйства.
Помню, что шесть лет назад они, прямо скажем, комплексовали: что с ними будет, когда сюда придет город. Однако сейчас убедились, что Москва им только союзник.
Во-первых, при градостроительном планировании обязательно учитываем интересы сельских жителей и фермеров, проекты, например, новых дорог обходят сельскохозяйственные угодья стороной.
Во-вторых, развитие инженерной и дорожной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах потенциально помогут и фермерам в том числе, ведь им надо и продукцию доставлять к потребителям, и к себе в хозяйства завозить нужные им вещи.
В-третьих, активно растет население Троицкого и Новомосковского административных округов, а это значит, что вместе с ним растет и рынок сбыта. Так что польза во всем очевидна.
Безусловно, два недавних решения мэра Москвы Сергея Собянина не могли не порадовать фермеров Новой Москвы.
Городской бюджет масштабно профинансирует строительство и реконструкцию подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам и сельским населенным пунктам, кроме того, фермеры и сельхозпроизводители еще и дотацию будут получать.
Уверен, такая поддержка станет еще одним стимулом для них. Тем более что сельские и фермерские хозяйства на территории Троицкого и Новомосковского округов частично обеспечивают столицу продуктами. В сфере производства сельхозпродукции в Новой Москве занято более 10 тысяч человек.
Всего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов располагается около 650 производителей сельскохозяйственной продукции.
К слову, совсем недавно меня мой давний знакомый угостил прекрасной молочной продукцией: молоком, сметаной и творогом. Все красиво, как в супермаркете, упаковано. Оказалось, это его жена занялась фермерством в Новой Москве. Он сомневался, а она — нет. И за два с небольшим года создала очень даже неплохое производство, продукция уже нашла своих постоянных почитателей.
Так что жизнь убедительно показала: и в формате столичной жизни фермерство может вполне успешно развиваться.
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