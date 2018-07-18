С начала купального сезона в Курской области утонул 21 человек

Спасатели призывают население быть бдительными и соблюдать правила поведения на воде

17 июля в ГУ МЧС состоялась пресс-сконференция с главным курским спасателем Иваном Луневым , посвященная обеспечению безопасности людей на водных объектах Курской области во время купального сезона. Спасатели обеспокоены сложившейся ситуацией — с начала лета в этом году утонул 21 человек, при этом в прошлом году были зарегистрированы 22 погибших за весь сезон.

Спасатели отметили, что все происшествия были зафиксированы на необорудованных пляжах. В регионе более 2500 водоемов, поэтому проконтролировать каждое такое место довольно сложно. Активную работу по обеспечению безопасного отдыха ведет ВОСВОД. При взаимодействии с общественными спасателями и органами местного самоуправления организованы 29 общественных спасательных постов, которые действуют там, где нет официальных пляжей, но купаются люди.

Начальник Главного управления МЧС России по Курской области рассказал журналистам, что, по статистике, почти все утонувшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов совместно с инспекторами ГИМС участвуют в рейдах. Согласно законодательству, употребление спиртного в общественном месте грозит штрафом. Так, с начала купального сезона были составлены более 80 административных протоколов.

Также водоемы контролируют и добровольные формирования муниципалитетов, в состав которые входят работники администраций, добровольные пожарные, старшие населенных пунктов. В настоящее время количество оперативных групп по контролю за безопасностью на водоемах области увеличено вдвое — порядка 300 оперативных групп, более 1000 человек. С отдыхающими проводят разъяснительные беседы, вручают им памятки и листовки с правилами поведения на воде и оказания первой помощи утопающему.

Особое внимание уделяется детям. Во время летних каникул приходят на водоемы одни.

— Самое печальное то, что у нас за купальный сезон зафиксировано 3 происшествия с детьми, — рассказывает начальник Главного управления МЧС России по Курской области генерал-майор внутренней службы Иван Лунев. — Просто по счастливой случайности в Курске и Обояни детей удалось спасти, а вот в Пристенском районе на местном пруду в необорудованном для купания месте погиб ребенок 2002 года рождения.

Сотрудники ГИМС проводят с ребятами родителями разъяснительные беседы. Стоит отметить, что правоохранители также привлекают нерадивых родителей к административной ответственности за неисполнение ими своих прямых обязанностей.

С целью принятия комплексных мер по обеспечению безопасности в купальный сезон, с 11 июля до 11 августа в регионе продлен месячник по обеспечению безопасности людей на водных объектах. В указанный период в местах массового отдыха людей у рек и озер будут проводиться до 5 рейдов в день.