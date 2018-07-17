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В Магнитогорске найдено тело модели, которая приехала к родителям из США
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В Магнитогорске найдено тело модели, которая приехала к родителям из США 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
После продолительных поисков пропавшей 29-летней уроженки Магнитогорска Ксении Мецгер тело девшки было найдено в одной из деревень Кизильского района.
Подозреваемый в убийстве долго отрицал свою вину, но под натиском неопровержимых улик сознался в содеянном и рассказал, где спрятал тело убитой. Все детали происшествия еще предстоит выяснить следователям. Но уже сейчас известно, что подозреваемый договорился встретился с продавщицей авто днем 16 июля и уже тогда замыслил убийство девушки. Под предлогом тщательного осмотра авто он заманил жертву в автосервис в Кизильском районе, где и убил её, нанеся несколько ударов молотком по голове. Тело убитой спрятал в паект и вывез.
Напомним, Ксения Мецгер была моделью, финалисткой межднародного конкурса красоты «Misiss World Russia». Около года назад Ксения с мжем и ребенком эмигрировали в США. В свой очередной приезд в Магнитогорск к родителям девушка намеревалась продать свой автомобиль.
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