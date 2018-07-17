В Магнитогорске найдено тело модели, которая приехала к родителям из США

После продолительных поисков пропавшей 29-летней уроженки Магнитогорска Ксении Мецгер тело девшки было найдено в одной из деревень Кизильского района.

Подозреваемый в убийстве долго отрицал свою вину, но под натиском неопровержимых улик сознался в содеянном и рассказал, где спрятал тело убитой. Все детали происшествия еще предстоит выяснить следователям. Но уже сейчас известно, что подозреваемый договорился встретился с продавщицей авто днем 16 июля и уже тогда замыслил убийство девушки. Под предлогом тщательного осмотра авто он заманил жертву в автосервис в Кизильском районе, где и убил её, нанеся несколько ударов молотком по голове. Тело убитой спрятал в паект и вывез.