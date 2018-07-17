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Признан банкротом саратовский застройщик «Стройкомплекс 2002»
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Признан банкротом саратовский застройщик «Стройкомплекс 2002» 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня Арбитражный суд Саратовской области признал компанию «Стройкомплекс 2002» банкротом. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Организация является застройщиком трёх «проблемных» домов — на улице Политехнической, на Ильинском проезде и на проспекте Строителей. Многоэтажки планировалось сдать к 2019-2020 годам, но фирма влезла в долги более чем на миллион рублей и теперь не имеет средств для продолжения строительства.
Кстати, вопрос банкротства решался в суде ещё с января. Но рассмотрение дело затянулось из-за отсутствия представителей застройщика. Не явились они и в этот раз. В итоге в отношении «Стройкомплекс 2002» открыто конкурсное производство.
Напомним, вчера на заседании рабочей группы обсуждались вопросы долгостроев и обманутых дольщиков. Депутаты поставили цель во что бы то ни стало достроить дома.
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