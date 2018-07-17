Признан банкротом саратовский застройщик «Стройкомплекс 2002»

Сегодня Арбитражный суд Саратовской области признал компанию «Стройкомплекс 2002» банкротом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Организация является застройщиком трёх «проблемных» домов — на улице Политехнической, на Ильинском проезде и на проспекте Строителей. Многоэтажки планировалось сдать к 2019-2020 годам, но фирма влезла в долги более чем на миллион рублей и теперь не имеет средств для продолжения строительства.

Кстати, вопрос банкротства решался в суде ещё с января. Но рассмотрение дело затянулось из-за отсутствия представителей застройщика. Не явились они и в этот раз. В итоге в отношении «Стройкомплекс 2002» открыто конкурсное производство.

Напомним, вчера на заседании рабочей группы обсуждались вопросы долгостроев и обманутых дольщиков. Депутаты поставили цель во что бы то ни стало достроить дома.