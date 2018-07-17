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Недобросовестные УК и перевозчиков мусора возьмут на особый контроль в Подмосковье
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Недобросовестные УК и перевозчиков мусора возьмут на особый контроль в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Руководитель штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора и глава Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева сообщила, что намерена добиваться соблюдения законодательства в сфере чистоты и порядка от мусоровывозящих организаций и управляющих компаний региона.
Она отметила, что в рамках штаба всеми его членами ведется работа по профилактике появления навалов мусора. Один из важных факторов в этом направлении — добросовестная и точная работа компаний, ответственных за вывоз мусора, не допускающая скопления навалов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.
«Управляющие компании должны своевременно и оперативно проводить работу по уборке территорий. Все организации, игнорирующие эти требования, будут не только привлекаться к административной ответственности, но и будут поставлены на особый контроль», — отметила Витушева.
По ее словам, на сегодняшний день по спискам Госжилинспекции штабом взяты на особый контроль 44 управляющие организации и 40 мусоровывозящих организаций, допустивших наибольшее количество нарушений чистоты.
«Территория в зоне ответственности данных компаний будет находиться в зоне самого пристального внимания Госадмтехнадзора и Госжилинспекции Московской области, для того, чтобы оперативно среагировать на появление нарушений в содержании объектов и территорий», — подчеркнула Витушева.
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