Недобросовестные УК и перевозчиков мусора возьмут на особый контроль в Подмосковье

Руководитель штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора и глава Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева сообщила, что намерена добиваться соблюдения законодательства в сфере чистоты и порядка от мусоровывозящих организаций и управляющих компаний региона.

Она отметила, что в рамках штаба всеми его членами ведется работа по профилактике появления навалов мусора. Один из важных факторов в этом направлении — добросовестная и точная работа компаний, ответственных за вывоз мусора, не допускающая скопления навалов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

«Управляющие компании должны своевременно и оперативно проводить работу по уборке территорий. Все организации, игнорирующие эти требования, будут не только привлекаться к административной ответственности, но и будут поставлены на особый контроль», — отметила Витушева.

По ее словам, на сегодняшний день по спискам Госжилинспекции штабом взяты на особый контроль 44 управляющие организации и 40 мусоровывозящих организаций, допустивших наибольшее количество нарушений чистоты.