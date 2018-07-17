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В КФУ построят студенческий центр и админкорпус
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В КФУ построят студенческий центр и админкорпус 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительные заключения по проекту реализации II этапа строительства объектов Учебно-лабораторного комплекса Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкпертизы.
В рамках проекта предусмотрено возведение на территории вуза в Симферополе многофункционального студенческого центра и административного корпуса.
"В многофункциональном здании студенческого центра, согласно рассмотренному Главгосэкспертизой России проекту, будут размещены зал на 1054 места с эстрадой, столовая на 170 посадочных мест, библиотека, читальные залы для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава, университетский музей, лекционный зал, медиатека, а также административные помещения. Площадь здания составит 10288,10 кв м, а общая вместимость — 1300 человек", — рассказали в ведомстве.
Строящийся административный корпус площадью 9 тыс. 500 кв м предназначен для размещения ректората и административно-управленческого аппарата университета.
Кроме того, в рамках проекта запланировано устройство проездов к строящимся зданиям с организацией парковки, озеленение и благоустройство территории — сооружение тротуаров и площадок с твердым покрытием, озеленение, установка малых архитектурных форм, уличного оборудования и осветительных приборов.
"По периметру всей территории комплекса устраивается ограждение, в местах въездов устанавливаются ворота и калитки. Основное внимание уделено обустраиваемой главной пешеходной аллее: вдоль всей аллеи будут высажены декоративноцветущие деревья и кустарники. В ее центре будет посажен сад декоративных растений, который должен стать основной зоной отдыха для студентов и преподавателей", — уточнили в пресс-службе.
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В Главгосэкспертизе напомнили, что финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
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