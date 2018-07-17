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Летчик Родобольский рассказал, как в Кремле от волнения забыл свою фамилию
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Летчик Родобольский рассказал, как в Кремле от волнения забыл свою фамилию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обладатель наибольшего количества боевых наград в российской армии, полковник запаса ВКС вертолетчик Игорь Родобольский рассказал, как при вручении ему в Кремле звезды героя РФ он от волнения забыл свою фамилию.
Родобольский награждён звездой Героя России, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и другими наградами.
"Смешное было потом, в Кремле, когда президент Путин мне звезду Героя вручал. Мне перед этим рассказали, как выйти, как подойти, что сказать. Вот вызывают меня, я строевым шагом, поворот налево, поворот направо, «Товарищ Верховный главнокомандующий, подполковник…» А фамилию-то свою забыл! Стою, как дурак, ем Путина глазами, а он всё понял и тихо так говорит: «Нормально, не волнуйся, всё хорошо». Ну тут у меня в голове что-то щёлкнуло, и я продолжил: "…Родобольский для вручения государственной награды прибыл!", — рассказал вертолетчик в интервью газете «АиФ».
Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации в 1994–1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.
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