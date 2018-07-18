Подъезды домов по реновации в Москве оборудуют «умными» домофонами‍ и табло 

Домофоны со специальной кнопкой для вызова служб спасения и коммунальщиков установят в подъездах домов, строящихся по программе реновации столичного жилфонда. Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Его цитирует
"На домофонах новых домов реновации будет кнопка не только вызова квартиры, но и вызова служб спасения, коммунальных служб", — сказал Левкин. Также на этих домофонах будет находиться кнопка для маломобильных групп населения.
"Будет обеспечена максимальная безопасность — камера во дворе, на подъезде и в подъезде. Все дома будут оборудованы «умными табло», где будут показана погода, можно будет посмотреть новости mos.ru. Еще много чего будет", — заключил Левкин. Также через смарт-табло будет доступна функция удаленного общения с МФЦ.
Ранее сообщалось, что строительство домов, изначально спроектированных по стандартам программы реновации, начнется в Москве
до конца года. Как сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин, строительство начнется по нескольким адресам одновременно, однако конкретные адреса стартовых площадок называть преждевременно.
Технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом
новейших технологий
и без проблем для жителей этих домов. Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы, и внедрена инновационная система
раздельного сбора мусора