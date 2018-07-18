Подъезды домов по реновации в Москве оборудуют «умными» домофонами‍ и табло

Домофоны со специальной кнопкой для вызова служб спасения и коммунальщиков установят в подъездах домов, строящихся по программе реновации столичного жилфонда. Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин . Его цитирует

"На домофонах новых домов реновации будет кнопка не только вызова квартиры, но и вызова служб спасения, коммунальных служб", — сказал Левкин. Также на этих домофонах будет находиться кнопка для маломобильных групп населения.

"Будет обеспечена максимальная безопасность — камера во дворе, на подъезде и в подъезде. Все дома будут оборудованы «умными табло», где будут показана погода, можно будет посмотреть новости mos.ru . Еще много чего будет", — заключил Левкин. Также через смарт-табло будет доступна функция удаленного общения с МФЦ.

Ранее сообщалось, что строительство домов, изначально спроектированных по стандартам программы реновации, начнется в Москве

до конца года. Как сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин , строительство начнется по нескольким адресам одновременно, однако конкретные адреса стартовых площадок называть преждевременно.

Технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом

новейших технологий

и без проблем для жителей этих домов. Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы, и внедрена инновационная система

раздельного сбора мусора