Новая услуга налоговой службы стала доступна в центрах госуслуг ЮВАО

Подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, теперь можно во всех столичных центрах госуслуг «Мои документы».

Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях. Сейчас жители ЮВАО за получением данной услуги смогут обратиться в любой центр «Мои документы» (по экстерриториальному принципу). Для этого необходим паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Также в центрах госуслуг предоставляются и другие услуги налоговой службы (оформление ИНН; подача налоговой декларации (по форме 3-НДФЛ); получение сведений из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ; подача уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц).

Центры госуслуг работают ежедневно с 08.00 до 20.00.