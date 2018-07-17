Ещё
Новая услуга налоговой службы стала доступна в центрах госуслуг ЮВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая услуга налоговой службы стала доступна в центрах госуслуг ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, теперь можно во всех столичных центрах госуслуг «Мои документы».
Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях. Сейчас жители ЮВАО за получением данной услуги смогут обратиться в любой центр «Мои документы» (по экстерриториальному принципу). Для этого необходим паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок.
Также в центрах госуслуг предоставляются и другие услуги налоговой службы (оформление ИНН; подача налоговой декларации (по форме 3-НДФЛ); получение сведений из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ; подача уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц).
Центры госуслуг работают ежедневно с 08.00 до 20.00.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Инспекторы ДПС проверили водителей в районе Марьино на соблюдение правил парковки В районе Лефортово временно ограничили доступ к нескольким парковочным местам «Времена года» можно увидеть в районе Лефортово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы194
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»43
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог246
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение