Жителям Рязанского района за полгода выдали 1 000 электронных сертификатов на продовольственную помощь

1 000 электронных сертификатов на продовольственную помощь было выдано в Рязанском районе нуждающимся категориям граждан за шесть месяцев текущего года.

— 48 ветеранов войны и труда получили горячие обеды на дом, в кафе пообедали 60 человек, 93 представителя льготных категорий (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, одинокие пенсионеры) получили сертификаты на товары длительного пользования: холодильники, стиральные машины, телевизоры, — сообщила заведующая филиалом «Рязанский» территориального центра социального обслуживания населения «Кузьминки» Лариса Алымова-Орлова.

Кроме того, организацией «Милосердие» в виде социального и социально-медицинского патронажа, санитарно-гигиенических услуг, услуг по комплексной уборке квартиры была оказана помощь 131 жителю района.