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Жителям Рязанского района за полгода выдали 1 000 электронных сертификатов на продовольственную помощь
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Жителям Рязанского района за полгода выдали 1 000 электронных сертификатов на продовольственную помощь 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
1 000 электронных сертификатов на продовольственную помощь было выдано в Рязанском районе нуждающимся категориям граждан за шесть месяцев текущего года.
— 48 ветеранов войны и труда получили горячие обеды на дом, в кафе пообедали 60 человек, 93 представителя льготных категорий (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, одинокие пенсионеры) получили сертификаты на товары длительного пользования: холодильники, стиральные машины, телевизоры, — сообщила заведующая филиалом «Рязанский» территориального центра социального обслуживания населения «Кузьминки» Лариса Алымова-Орлова.
Кроме того, организацией «Милосердие» в виде социального и социально-медицинского патронажа, санитарно-гигиенических услуг, услуг по комплексной уборке квартиры была оказана помощь 131 жителю района.
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