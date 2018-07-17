Националист Стерненко порезал сам себя — СМИ

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на данные экспертиз.

«По этим экспертизам мы понимаем, что на ноже кровь [Александра] Кузнецова и Стерненко. Крови третьего нет. Кровь Стерненко доминирует. То есть сначала порезали [Алексея] Исайкула (поэтому следы ДНК первого пострадавшего утрачены — ред.), потом Кузнецова , а потом ранение получил Стерненко», — пояснил изданию источник, знакомый с ходом следствия.

Это позволяет утверждать, что ранение Стерненко получил уже после якобы случившегося нападения на него, во время которого он, по его словам, вынужден был применить нож для самозащиты

«Другими словами, сначала он нанес удары ножом Исайкулу и Кузнецову, а после он, судя по всему, порезал сам себя (или это сделал кто-то из его соратников). Ведь один его противник к тому моменту убежал, а другой находился при смерти», — указали журналисты.

Для подтверждения этого предположения следствие проведет три дополнительные экспертизы.

24 мая бывший лидер одесской ячейки запрещенного в РФ «Правого сектора» Сергей Стерненко заявил, что в Одессе на него напали двое неизвестных. Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, нанеся удар ножом, в результате чего один из его противников — Александр Кузнецов — был смертельно ранен.

По словам Стерненко агрессию проявили именно пострадавшие. Он же вынужден был обороняться. Однако в видео, которое Стерненко выложил сразу же после «нападения» многие нашли нестыковки и националист попытался его удалить. В защиту националиста выступили многие представители украинской власти. В смерти Кузнецова попытались обвинить медиков.