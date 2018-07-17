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Без прав, но с обязанностями: бизнес просит доработать законодательство для мигрантов
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Без прав, но с обязанностями: бизнес просит доработать законодательство для мигрантов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Высокие зарплаты в Москве приводят к увеличению притока мигрантов в столицу из других регионов России и стран СНГ, что положительно для финансового положения города, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's. Такие же перспективы открываются и для других крупных мегаполисов страны. Однако, утверждают представители бизнеса, чтобы поток мигрантов был стабильным, нужно серьезно доработать федеральное законодательство в сфере миграции.
Как рассказал «Вечерней Москвы» президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), отсутствие единого нормативного документа, который бы регулировал сферу миграции, приводит к юридическим коллизиям и различиям в подходах в области практического применения законов.
— Такое положение дел является серьёзным барьером в привлечении иностранных трудовых ресурсов, как для российского работодателя, так и для потенциального работника-иностранца. ТПП РФ считает, что назрел вопрос об унификации и систематизации норм миграционного права в рамках единого нормативного правого акта, — отметил Сергей Катырин.
Если более предметно рассматривать нормативную базу, то одна из главных проблем кроется в системе миграционного учёта.
— Что наши принимающие организации, что иностранцы испытывают значительные неудобства. На местах при постановке на учёт требуют различные комплекты документов и, несмотря на то, что процедура имеет уведомительный характер, в приёме уведомлений о постановке на миграционный учёт может быть отказано. Имеются задержки при внесении сведений о миграционном учёте в базу данных. Подача уведомлений о постановке на миграционный учёт через почтовые отделения связи не работает, — уточнил глава ТПП РФ. По мнению экспертов бизнес объединения, существующая процедура не соответствует нынешним запросам рынка.
— Мы знаем, что МВД России прорабатывает вопрос о возможности постановки на миграционный учёт по электронным каналам связи. Такое нововведение позволило бы снять остроту проблемы, и ТПП РФ поддерживает инициативу министерства, — подчеркнул Катырин.
Или, например, можно рассмотреть выставочную индустрию. По нынешнему законодательству шестизначный штраф может быть наложен на компанию-экспонента, если по какой-то причине ее иностранный сотрудник вовремя не выехал из России.
— Выставочная компания в следующий раз подумает: а нужно ли ей вообще проводить выставки в России? — отметил Катырин. При этом добавил, что пострадает и наша туриндустрия. Сегодня иностранный гражданин может иметь одну действующую визу в Россию. Таким образом, приглашающая сторона не сможет на законных основаниях организовать туристические поездки для иностранцев, имеющих визы из категорий «деловые», «учебные», «рабочие» и «гуманитарные». А ведь это достаточно распространенная практика — когда наши бизнесмены приглашают зарубежных контрагентов и решение деловых вопросов в Москве совмещают с организацией туристических мероприятий и показом природных красот Кавказа, Краснодарского края, Сибири и Дальнего Востока.
Или, еще пример — наши университеты, в которых обучаются иностранные студенты. Как сможет ВУЗ контролировать, что кто-то из его студентов, имея учебную визу, не начнет трудиться, когда перестанет хватать на жизнь? Зато результат для учебного заведения очевиден — все тот же штраф 500 тысяч рублей за каждого нерадивого студента, возмущается Сергей Катырин.
— На стадии разработки мы направляли нашу позицию в МВД России, к сожалению ее не учли. После внесения законопроектов в Государственную Думу мы направили заключение Палаты в ответственные комитеты и сейчас будем работать с депутатским корпусом. Очень надеемся, что наши аргументы все-таки будут услышаны, — надеется президент ТПП РФ.
Напомним, что в последнем исследовании Moody's говорится, что с 2011 года совокупный прирост населения Москвы и Московской области составил примерно 1,2 процента в год, однако хотя вследствие этого в обоих регионах требуются значительные капитальные расходы на инфраструктуру, Москве их обеспечить проще из-за более высоких доходов и низкого долга. Мигранты из других регионов России и СНГ переезжают в Москву, потому что заработная плата в городе почти в три раза выше и в городе низкий уровень безработицы — 1,3 процента по сравнению со среднем уровнем по России в 5 процентов. Этот поток рабочих мигрантов в город может усилиться при увеличении разрыва в неравенстве с другими городами России.
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