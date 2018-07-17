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Секретарь парламентского комитета: Пашинский склонял меня к подлогу
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Секретарь парламентского комитета: Пашинский склонял меня к подлогу 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила журналистка Ольга Волкова.
«Как сказала мне Татьяна Блистив угрозы начались от Пашинского в её адрес после того, как произошла подделка таблицы, которую она отказалась визировать. А речь шла об «Укроборонпроме», — написала она в Facebook.
Также Волкова разместила копию служебной записки Блистив по поводу данного инцидента.
Ранее Блистив заявила, что Пашинский угрожал ей убийством. В ответ на это Пашинский обвинил Блистив в клевете и рассказал, что она — коррупционерка, которая подделала подпись Пашинского и направила своей дочери и ряду других людей один миллион гривен.
При этом у Блистив нет дочери, у нее есть сын.
Народный депутат Сергей Пашинский замешан в ряд громких скандалов с «Укроборонпромом». Как утверждают украинские журналисты, именно Пашинский может быть одним из бенефициаров схемы по закупкам по завышенной цене старых броневиков в бывших странах соцлагеря.
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