Секретарь парламентского комитета: Пашинский склонял меня к подлогу

Об этом сообщила журналистка Ольга Волкова.

«Как сказала мне Татьяна Блистив угрозы начались от Пашинского в её адрес после того, как произошла подделка таблицы, которую она отказалась визировать. А речь шла об «Укроборонпроме» , — написала она в Facebook.

Также Волкова разместила копию служебной записки Блистив по поводу данного инцидента.

Ранее Блистив заявила, что Пашинский угрожал ей убийством. В ответ на это Пашинский обвинил Блистив в клевете и рассказал, что она — коррупционерка, которая подделала подпись Пашинского и направила своей дочери и ряду других людей один миллион гривен.

При этом у Блистив нет дочери, у нее есть сын.

Народный депутат Сергей Пашинский замешан в ряд громких скандалов с «Укроборонпромом». Как утверждают украинские журналисты, именно Пашинский может быть одним из бенефициаров схемы по закупкам по завышенной цене старых броневиков в бывших странах соцлагеря.