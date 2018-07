Групповой этап The Summit 9 пройдёт по круговой системе

Организаторы The Summit 9 поместили всех шестерых участников в одну группу. Об этом сообщили в твиттере Beyond the Summit. Матчи устроят в формате best-of-2.

Две команды пройдут в верхнюю сетку плей-офф, оставшиеся четыре — в нижнюю. Гранд-финал будет в формате до трёх побед, остальные игры — до двух побед.

Групповой этап: