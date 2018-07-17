Строительство системы водоснабжения началось на склоне горы Мусса-Ачитара в КЧР

ЧЕРКЕССК ,17 июля. / ТАСС /. Власти Карачаево-Черкесии начали реализацию проекта по водоснабжению туристических объектов, которые находятся на склоне горы Мусса-Ачитара в горнолыжном курорте Домбай, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства КЧР.

"На склоне горы Мусса-Ачитара начались работы по строительству первой очереди водопроводных сетей. Сейчас идет подготовка территории строительства объекта инженерной инфраструктуры под резервуары и насосную станцию, в частности, начаты земляные работы. Для системы водоснабжения уже закуплено основное технологическое оборудование, трубопроводы высокого давления и запорная арматура", — говорится в сообщении.

Ранее минтуризма КЧР сообщало, что в планах 2018 года прокладка 3,5 км водопроводных сетей. Всего по проекту планируется продолжить более 10 км, а также построить насосные станции и объекты электроснабжения для них. По данным ведомства, на склоне Мусса-Ачитара находятся более 30 объектов — гостиницы, кафе, пункты проката, в основном сейчас вода доставляется по канатной дороге.

В пресс-службе отметили, что работы по созданию системы водоснабжения на склоне горы Мусса-Ачитара ведутся за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из республиканского бюджета в рамках мероприятий по созданию нового субкластера «Русская Поляна» — составной части инвестпроекта «Создание туристско-рекреационного кластера „Эко-курорт Кавминводы“ Карачаево-Черкесская республика».

За счет средств частного инвестора ведется строительство гостиничного комплекса на 166 номеров.

Проект помимо «Русской поляны» включает в себя также субкластер «Медовые водопады».