Ещё
Защита осужденной в Кувейте россиянки Лазаревой обратилась в арбитраж ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита осужденной в Кувейте россиянки Лазаревой обратилась в арбитраж ООН 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / А. Игнатов
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Адвокаты россиянки Марии Лазаревой, которую уголовный суд Кувейта ранее приговорил к десяти годам тюремного заключения по обвинению в растрате средств госфондов, подали заявление в Международный арбитражный суд ООН, обвинив кувейтские суды в нарушении международного законодательства, говорится в заявлении юридической фирмы Crowell & Moring LLP.
Приговор россиянке был вынесен в мае этого года. Еще четверо обвиняемых по этому делу были приговорены к тюремным срокам от семи до 15 лет.
"Заявление было подано по факту наличия ряда ложных обвинений против госпожи Лазаревой, выдвинутых генеральным прокурором Кувейта, что уже привело к ее длительному заключению. В заявлении отмечается, что обвинения против госпожи Лазаревой являются частью скоординированной кампании по уничтожению ее репутации как успешной бизнес-леди и минимизации стоимости сделанных ею инвестиций", — сказано в сообщении.
По мнению защиты Лазаревой, Кувейт также нарушает двустороннее соглашение между Россией и Кувейтом по поддержке и взаимной защите инвестиций.
"Тюремное содержание уже привело к существенной потере здоровья, кроме того, она была разделена со своим малолетним сыном", — сказано в документе.
Защита требует освободить россиянку и прекратить попытки экспроприации прибыли учрежденного ею и партнерами инвестиционного фонда The Port Fund в размере 496 миллионов долларов США, замороженной в Дубай. Кроме того, защита требует выплатить Лазаревой компенсацию в размере 100 миллионов долларов США.
Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре прошлого года. Иск против руководства компании подал бывший министр транспорта Кувейта. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI. Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению «ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении». По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы194
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»43
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог246
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение