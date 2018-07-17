Ещё
Программу по надомному уходу за пожилыми москвичами разработают до конца 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Программу по надомному уходу за пожилыми москвичами разработают до конца 2018 года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Столичная программа долговременного ухода за пожилыми людьми, которые находятся на надомном обслуживании, будет готова до конца 2018 года, в рамках программы уже начала работать организация паллиативной помощи, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.
«Программа (по уходу за пожилыми людьми на дому — ред.) будет подготовлена до конца года, и мы сможем совместно с некоммерческими общественными организациями сделать жизнь людей, находящихся на постельной койке, более качественной и более достойной», — сказал Петросян.
Он отметил, что в рамках готовящейся программы уже начала работать организация паллиативной помощи для тяжело больных, которой руководит центр паллиативной помощи Нюты Федермессер.
«Сегодня 130 тысяч москвичей находятся на надомном обслуживании, которых обслуживают социальные работники или патронажные сестры», — добавил Петросян.
РИАМО: последние новости
Улицы Москвы во время ЧМ по футболу ежедневно мыли шампунем «Почта России» выпустила марку в память о семье Николая II Новый экологический стандарт внедрят в Подмосковье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы194
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»43
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог246
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение