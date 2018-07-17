Подмосковные биологи обнаружили у пары белых аистов пять птенцов

Биологи в Талдомском городском округе Подмосковья обнаружили у пары белых аистов пять птенцов. В прошлые годы птенцов было всего один-два. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе мониторинга редких видов, который проводится по заказу Минэкологии, биологи сделали ряд ценных наблюдений, свидетельствующих о том, что нынешний год является благоприятным для подмосковной фауны. Биологи заказника «Журавлиная родина», проводившие мониторинг в дер. Нушполы, обнаружили у пары белых аистов, гнездящихся на водонапорной башне, пять птенцов, тогда как в минувшие годы пара приносила одного-двух аистят. Этот вид занесен в Красную книгу Московской области, и на севере Подмосковья ежегодно фиксируется не более двух пар аистов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этом году в ходе мониторинга выявлено 11 территориальных пар краснокнижных подорликов. Как сообщили биологи, в конце прошлого века в этих местах встречался только большой подорлик, а малый жил западнее. Затем ареал малого стал увеличиваться и двигаться на восток, а позднее биологи стали отмечать и смешанные пары этих двух видов.

«Сейчас птицы держатся на покосах. Днем можно увидеть, как высоко в небе парят подорлики, а ниже держатся черные коршуны — нередко до 20 особей. Вместе с ними охотятся луни, канюки, сизые чайки и аисты», — отметили в пресс-службе.