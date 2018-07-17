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За I квартал 2018 года в Чечне привлечено в два раза больше инвестиций, чем в 2017 году
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За I квартал 2018 года в Чечне привлечено в два раза больше инвестиций, чем в 2017 году 

ТАСС 29 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Чечни за первый квартал 2018 года составил более 6 млрд рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной деятельности министерства экономического, территориального развития и торговли республики Магомед Садыков на презентации региона для турецкой делегации в Грозном.
"Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2018 год Годом инвестиций. Уже по итогам первого квартала объем инвестиций в основной капитал составил более 6 млрд рублей. При этом индекс физического объема инвестиции в основной капитал к соответствующему периоду прошлого года составил 220%", — отметил Садыков.
По его словам, действующее законодательство республики предусматривает ряд льгот и преференций в отношении проектов, реализуемых в приоритетных для региона отраслях.
"Создается инвестиционная инфраструктура: в этом году начал работу первый индустриальный парк «Грозненский» на площади 13,5 га, также функционирует 11 бизнес-инкубаторов и четыре технопарка. Чеченская Республика — это стабильный регион, открытый и привлекательный для ведения бизнеса и инвестирования", — отметил Садыков.
Главой республики 2018 год объявлен в Чечне Годом инвестиций, на начало года объем иностранных инвестиций в экономику Чечни в течение порядка двух лет составил около 23 млрд рублей. По прогнозам, за 2018 года в регион в общей сложности может быть привлечено порядка 53 млрд рублей.
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