Валерий Непомнящий: В ФНЛ все соперники сражаются за каждый турнирный балл

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий — о поражении от «Тюмени» (1:4) в первом туре первенства ФНЛ.

— Признаюсь, все закончилось весьма неожиданно и очень досадно, — приводит слова Непомнящего официальный сайт «Тюмени». — Я понимаю, что аргументы, которые я могу привести, будут необъективны. Команда сыграла разочаровывающе в обороне.

К первым голам привели не системные, а индивидуальные ошибки в своей штрафной. Если резюмировать: таким образом проигрывать полезно.

В ФНЛ все соперники сражаются до последнего, борются за каждый турнирный балл. Потенциал у «Балтики» есть, наша задача побыстрее выйти на нужный уровень.