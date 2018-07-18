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Валерий Непомнящий: В ФНЛ все соперники сражаются за каждый турнирный балл
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Валерий Непомнящий: В ФНЛ все соперники сражаются за каждый турнирный балл 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий — о поражении от «Тюмени» (1:4) в первом туре первенства ФНЛ.
— Признаюсь, все закончилось весьма неожиданно и очень досадно, — приводит слова Непомнящего официальный сайт «Тюмени». — Я понимаю, что аргументы, которые я могу привести, будут необъективны. Команда сыграла разочаровывающе в обороне.
К первым голам привели не системные, а индивидуальные ошибки в своей штрафной. Если резюмировать: таким образом проигрывать полезно.
В ФНЛ все соперники сражаются до последнего, борются за каждый турнирный балл. Потенциал у «Балтики» есть, наша задача побыстрее выйти на нужный уровень.
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