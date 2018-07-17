Ещё
В Эквадоре построили пирамиду из полумиллиона роз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Эквадоре построили пирамиду из полумиллиона роз 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В эквадорском городе Педро-Монкайо построили пирамиду из полумиллиона роз и тем самым надеются побить мировой рекорд по самому крупному цветочному оформлению, сообщает CGTN.
Скульптура сделана на каркасе из металлической сетки, в ячейки которой и вставлены цветы. Площадь пирамиды составила более тысячи квадратных метров.
Мэр города заявил, что местные жители выращивают розы более 30 лет и хотят доказать, что их цветы — самые лучшие в мир. Удалось ли им это сделать — станет известно чуть позже.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня4
Задержан главный гаишник севера Москвы91
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог194
Погиб Тагир Вагапов50
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца146
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение