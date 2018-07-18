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В Красноярске 5 человек узнали о страшном диагнозе во время проверки на ВИЧ
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В Красноярске 5 человек узнали о страшном диагнозе во время проверки на ВИЧ 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
На прошлой неделе во время очередного экспресс-тестирования на ВИЧ 5 человек узнали о страшном диагнозе, сообщают в Крайздраве.
На этот раз мобильный центр работал на Театральной площади. За один день проверку прошли 119 человек — это рекордное количество желающих провериться, многие даже приехали из других районов города. Было выявлено 5 ВИЧ-инфицированных.
«Иногда при экспресс-тесте положительный результат может появиться в результате беременности или болезни почек. Но если этот тест показывает отрицательный результат, то в 98% случаев он окончательный», — поясняли специалисты.
Отметим, что по данным Минздрав России, по итогам 2017 года количество людей с ВИЧ в Красноярском крае уменьшилось с 3812 человек до 3121.
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