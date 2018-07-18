В Красноярске 5 человек узнали о страшном диагнозе во время проверки на ВИЧ

На прошлой неделе во время очередного экспресс-тестирования на ВИЧ 5 человек узнали о страшном диагнозе, сообщают в Крайздраве.

На этот раз мобильный центр работал на Театральной площади. За один день проверку прошли 119 человек — это рекордное количество желающих провериться, многие даже приехали из других районов города. Было выявлено 5 ВИЧ-инфицированных.

«Иногда при экспресс-тесте положительный результат может появиться в результате беременности или болезни почек. Но если этот тест показывает отрицательный результат, то в 98% случаев он окончательный», — поясняли специалисты.