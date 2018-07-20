Экспресс-тестирования на ВИЧ пройдут 20 и 22 июля в Иркутской области

Экспресс-тестирования на ВИЧ пройдут в Иркутске Нижнеудинске в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Как сообщила пресс-служба Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус, получить консультации специалистов и информационные материалы о заболевании и борьбе с ним. 20 июля акция пройдет в Иркутске: с 8:30 до 14:00 на территории Ново-Иркутской ТЭЦ (бульвар Рябикова, 67), где проверят сотрудников филиалов и дочерних организаций ПАО «Иркутскэнерго» ; с 10:00 до 18:00 передвижной мобильный пункт будет стоять на площадке возле памятника Александру III. Там же с 15:00 до 17:00 пройдет торжественное закрытие акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», а если пойдет дождь, то закрытие перенесут в фойе КДЦ «Художественный» (улица Карла Маркса, 24). Кроме того, с 22:00 до 01:00 пройти экспресс-тестирование смогут посетители баров — мобильный пункт будет расположен на сквере около дома по улице Карла Маркса, 32, напротив ночных баров «Library Bar» и «Molchanov Bar». 22 июля акция отправится в Нижнеудинск, где с 11:00 до 18:00 будет работать передвижной мобильный пункт тестирования (ЭТ ККЗ «Саяны», ул. Ленина 14Б). «Заболеваемость ВИЧ-инфекцией начинает снижаться в Иркутской области , — отметила главный врач Центр СПИД Юлия Плотникова. — Этому предшествовал колоссальный объём работы по информированию и оповещению. Чтобы сохранить в ближайшем будущем эту тенденцию, эту работу с населением необходимо продолжать и расширять». Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» началась в июне в Петропавловске-Камчатском , а завершится в ноябре в Калининграде . Три микроавтобуса, оборудованных под передвижные мобильные лаборатории, проедут по 120 городам 30 регионов с наиболее сложной обстановкой с ВИЧ-инфекцией, чтобы провести бесплатное и анонимное тестирование и консультации для всех желающих. Иркутская область стала восьмым регионом, который посетил автопробег людей в белых халатах.