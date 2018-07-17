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Барнаульцы смогли пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ?
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Барнаульцы смогли пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ? 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ смогли барнаульцы в ходе акции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
Те, кто 9 июля пришёл в краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом, смогли не только узнать свой ВИЧ-статус, но и получить бесплатную консультацию специалистов по проблеме ВИЧ-инфекции. Во время ожидания результатов анализов они также смогли познакомиться с тематической литературой по проблеме ВИЧ из фондов краевой библиотеки имени Шишкова и пройти анонимный тест, помогающий узнать уровень информированности по проблеме.
«Целью проведения подобных акций, которые в последнее время стали регулярными, является своевременное выявление ВИЧ-инфекции, постановка на диспансерный учёт для проведения необходимых обследований и назначение при наличии клинико-лабораторных показаний специального лечения», — отмечают в краевом центре по борьбе со СПИДом. Врачи подчёркивают, что своевременное выявление заболевания — это не только повышение качества жизни самого инфицированного, но и предотвращение новых случаев заражения ВИЧ.
За шесть часов тестирование на ВИЧ прошли 87 человек. У семерых экспресс-тест оказался положительным. Все они направлены на дальнейшее уточняющее обследование на ВИЧ, получили консультации специалистов и психологическую поддержку. Очередная акция «Узнай свой ВИЧ-статус» запланирована на декабрь, ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
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