Ещё
«Ростов Арена» будет домашним стадионом футбольного клуба «Ростов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ростов Арена» будет домашним стадионом футбольного клуба «Ростов» 

RT на русском 35 минут назад
Фото: v1.ru
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что стадион «Ростов Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет домашним для его команды.
«В настоящее время достигнута договорённость об использовании «Ростов Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.
Он отметил, что использование новой, современной арены даст импульс для развития команды.
«Мы ждём всех болельщиков на «Ростов Арене», — добавил президент клуба.
Предыдущим домашним стадионом «Ростова» был «Олимп-2», вместимостью 15 840 человек. «Ростов Арена», которая приняла четыре матча группового этапа, а также игру 1/8 финала чемпионата мира по футбол 2018 года, способна принять 45 000 зрителей.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Ростов» не будет играть на новой арене из-за высокой стоимости аренды.
RT на русском: последние новости
АвтоВАЗ представил обновлённую Lada Granta седан В Госдуме ответили на обвинения Порошенко в досмотре Россией украинских судов Гендиректор ФК «Динамо» объяснил уход ведущих игроков к конкурентам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы126
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня9
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог208
Погиб Тагир Вагапов59
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца172
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение