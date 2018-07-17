«Ростов Арена» будет домашним стадионом футбольного клуба «Ростов»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что стадион «Ростов Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет домашним для его команды.

«В настоящее время достигнута договорённость об использовании «Ростов Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области », — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

Он отметил, что использование новой, современной арены даст импульс для развития команды.

«Мы ждём всех болельщиков на «Ростов Арене», — добавил президент клуба.

Предыдущим домашним стадионом «Ростова» был «Олимп-2», вместимостью 15 840 человек. «Ростов Арена», которая приняла четыре матча группового этапа, а также игру 1/8 финала чемпионата мира по футбол 2018 года, способна принять 45 000 зрителей.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ростов» не будет играть на новой арене из-за высокой стоимости аренды.