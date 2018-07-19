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На первый домашний матч «Ротора» на «Волгоград Арене» продали 7000 билетов
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На первый домашний матч «Ротора» на «Волгоград Арене» продали 7000 билетов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Он пройдет 22 июля в 19:00.
В этот день волгоградские футболисты сыграют с владивостокской командой «Луч». Именно с ней у них 21 апреля прошел первый тестовый для стадиона матч. Тогда на игр пришло посмотреть почти 19500 человек.
Отметим, что билеты на очередной матч можно будет купить не только онлайн, но и вживую на кассе «Волгоград Арены» 21 и 22 июля.
Добавим, что буквально на днях «Ротор» открыл продажу билетов на верхний ярус сектора C.
В настоящее время на «Волгоград Арена» ликвидируют протечки после ливня. Строители и руководство клуба уверены, что к матчу все будет готово.
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