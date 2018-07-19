На первый домашний матч «Ротора» на «Волгоград Арене» продали 7000 билетов

Он пройдет 22 июля в 19:00.

В этот день волгоградские футболисты сыграют с владивостокской командой «Луч». Именно с ней у них 21 апреля прошел первый тестовый для стадиона матч. Тогда на игр пришло посмотреть почти 19500 человек.

Отметим, что билеты на очередной матч можно будет купить не только онлайн, но и вживую на кассе «Волгоград Арены» 21 и 22 июля.

Добавим, что буквально на днях «Ротор» открыл продажу билетов на верхний ярус сектора C.

В настоящее время на «Волгоград Арена» ликвидируют протечки после ливня. Строители и руководство клуба уверены, что к матчу все будет готово.