Кости ребенка обнаружили рабочие в фундаменте жилого дома в центре Москвы

Рабочие обнаружили в фундаменте дома в центре столицы человеческие останки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 18 июля в службу «02» поступило сообщение об обнаружении человеческих останков в подвале дома в Калашном пер.

«Оперативники выяснили, что при замене труб водоснабжения в доме 1913 г. постройки в фундаменте здания были обнаружены кости и часть черепа человека. Останки, предположительно, принадлежат ребенку. Пол и давность смерти предстоит определить экспертам», — пояснил источник.

Он добавил, что останки направили на исследование. По факту случившегося следователи проводят проверку.