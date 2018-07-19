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Кости ребенка обнаружили рабочие в фундаменте жилого дома в центре Москвы
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Кости ребенка обнаружили рабочие в фундаменте жилого дома в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Рабочие обнаружили в фундаменте дома в центре столицы человеческие останки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, вечером 18 июля в службу «02» поступило сообщение об обнаружении человеческих останков в подвале дома в Калашном пер.
«Оперативники выяснили, что при замене труб водоснабжения в доме 1913 г. постройки в фундаменте здания были обнаружены кости и часть черепа человека. Останки, предположительно, принадлежат ребенку. Пол и давность смерти предстоит определить экспертам», — пояснил источник.
Он добавил, что останки направили на исследование. По факту случившегося следователи проводят проверку.
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