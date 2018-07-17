Изобретатели и врачи вместе создадут умные гаджеты

Помощь, оказываемая пациентам в Москве , должна стать еще более высокотехнологичной благодаря тесному сотрудничеству городских больниц с технопарками. Пилотный проект уже запущен на базе клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова и технопарка «Строгино».

Австрия, Согласно оценкам экономистов выпуск фармпродукции в России относится к числу наиболее динамично развивающихся отраслей с точки зрения внедрения инноваций наряду с электроникой и космонавтикой. Тем не менее в целом наша экономика в 4–6 раз уступает по уровню инновационности таким странам, как Германия Англия , по-прежнему остро стоит вопрос о том, чтобы усилить связь исследователей с производителями и потенциальными потребителями. А в итоге — ускорить выход на рынок современных продуктов, которые будут пользоваться спросом населения. Особенно важно это в такой сфере, как медицина, от состояния которой зависит наше здоровье.

Одним из решений может стать предложенный Москвой проект — заключать соглашения о сотрудничестве между лечебными учреждениями и технопарками, где трудятся разработчики инновационной медпродукции. Такие прямые контакты позволят ученым создавать именно те ноу-хау, в которых остро нуждаются пациенты, а также тестировать продукцию в реальных условиях.

Первое соглашение подписано между технопарком «Строгино» и Городской клинической больницей № 67.

Главная цель — расширение возможностей применения цифровых технологий при лечении и мониторинге состояния пациентов. «Такой формат дает важную обратную связь для медкомпаний, а врачам позволяет познакомиться с инновациями и провести испытания», — пояснили «ВМ» в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. В перспективе соглашение подразумевает создание специального кластера в сфере здравоохранения. К проекту также привлечены Научный парк МГУ , КП «Корпорация развития Зеленограда», «Сколково». Интересно, что у больницы № 67 уже есть большой опыт внедрения инноваций. Так, здесь был опробован первый в РФ робот для нейрохирургии.

СПРАВКА

Городская клиническая больница № 67 является одним из крупнейших лечебных учреждений столицы. Здесь оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь не только москвичам, но и жителям других регионов России, а также гражданам стран СНГ и дальнего зарубежья. Это многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, в состав которого входит 43 лечебно-диагностических отделения.