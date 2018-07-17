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В Ростовской области отремонтируют 90 музеев и библиотек
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В Ростовской области отремонтируют 90 музеев и библиотек 

161.ru 54 минуты назад
Фото: 161.ru
Площадка перед Донской публичной библиотекой
Обновить почти сотню учреждений культуры планируют к 2030 году, сообщает правительство Ростовской области. В библиотеках планируют выставлять электронные экспонаты, а в музеях — интерактивные экспозиции.
— Мы планируем превратить музеи и библиотеки в информационные, культурные и досуговые центры. В 90 культурных организациях проведут ремонт, — отметили в правительстве.
Кроме того, региональные власти планируют к этому времени пополнить ряды работников культуры.
Поднять зарплаты работникам культуры в «майских указах» предлагал президент России Владимир Путин. Тогда сообщалось, что Правительство «понизит» среднюю зарплату ради выполнения поручений.
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