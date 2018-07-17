Какие проблемы актуальны для здравоохранения Алтайского края?

Какие проблемы для здравоохранения Алтайского края сегодня основные и самые важные?

По мнению зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Николая Якушева, основных проблем три. Первая — недофинансирование медицинских учреждений первого и второго уровня — сельских и районных. В настоящее время недофинансирование системы здравоохранения составляет порядка 35-40%. Только благодаря громадным усилиям удалось снизить долги в медицине края с 1 млрд руб. до 200 млн Вторая острая проблема — кадровая. Их катастрофически не хватает. Третья проблема — роль главных врачей и оплата их труда. Их труд недооценён.

По мнению члена комитета по социальной политике АКЗС Ирины Солнцевой, ещё одной проблемой является возраст врачей. «Когда приезжаешь в село, в район, то видишь — больше 50% кадрового резерва глубокие пенсионеры, 68-70 лет. А заменить некем. Молодёжь не поедет, пока на селе не будет развита инфраструктура», — считает депутат.

Ситуацию с кадрами в здравоохранении планируется переломить в крае через три-четыре года, когда из стен Алтайского медуниверситета выйдут первые специалисты, принятые туда для решения этой проблемы.