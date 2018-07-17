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Новые парки активно создают в Подмосковье
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Новые парки активно создают в Подмосковье 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО, Александр Кожохин
Власти Подмосковья регулярно приводят в порядок лесные массивы и разбивают новые парки, сообщил певец Дмитрий Маликов.
Во вторник состоялась встреча кандидата на пост губернатора Московской области Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения.
«Я вижу, что происходит с подмосковным лесом, то есть насколько прекрасны запущенные леса, которые пострадали от урагана, они превращаются в ухоженные парки», — сказал Маликов.
В свою очередь член Общественной палаты Московской области, кинорежиссер Егор Кончаловский также отметил изменения в регионе.
«Изменения видны невооруженным взглядом, это и парки, и в городах я много езжу, и летние кинотеатры, тысячи людей уже посмотрели фильмы и новейшие, и старые классические», — подчеркнул Кончаловский.
Синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева отметила, что в Подмосковье идет активное развитие культурной сферы.
«Больше всего меня интересуют темы спорта и искусства. Совершенно невообразимые фестивали, спектакли проходят в Московской области, новые форматы», — добавила Киселева.
В 2018 году в Подмосковье планируется благоустроить 64 общественные территории, более 1,4 тысячи дворов, свыше 180 игровых площадок. Работы проходят с учетом пожеланий жителей — ранее 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.
Весной 2018 года россияне голосовали за рейтинговый выбор благоустройства общественных пространств в 754 муниципалитетах. Всего проголосовало порядка 16 миллионов человек, из которых около 10% — жители Московской области.
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