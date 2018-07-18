Ещё
Украина не сможет завершить создание независимого оператора ГТС без согласия «Газпрома»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина не сможет завершить создание независимого оператора ГТС без согласия «Газпрома» 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Украина не сможет передать функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны независимому оператору без согласия «Газпрома» до завершения действующего контракта на транзит газа, говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».
Как поясняет «Нафтогаз», Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия «Газпрома» третьему лицу, определенному правительством Украины.
Компания отмечает, что если передать транзит газа независимому оператору прямо сейчас, у «Газпрома» появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому «Нафтогаз» требует в Стокгольмском арбитраже еще более $11 млрд
«В случае отделения оператора ГТС прямо сейчас в Москве, очевидно, не признают нового оператора стороной контракта, получат… новые аргументы для продвижения «Северного потока-2»», — говорится в сообщении.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на транзит российского газа через Украину 19 января 2009 года. Срок действия контракта — с 2009 года по 2019 год включительно.
Как сообщалось ранее, в 2014 году Верховная рада Украины приняла закон, который предполагает создание нового оператора ГТС страны, в котором до 49% могут получить инвесторы из США и ЕС. После этого было принято решение о создании нового оператора ГТС — компании «Магистральные газопроводы Украины». В настоящее время оператором ГТС Украины является компания «Укртрансгаз», дочерняя компания «Нафтогаза Украины».
Rambler News Service: последние новости
АТОР: «Натали Турс» не начал выплачивать компенсации клиентам Счетная палата подготовила ряд замечаний к законопроекту о повышении пенсионного возраста Совет директоров «Интер РАО» досрочно прекратил полномочия члена правления Ильнара Мирсияпова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США354
Украина присвоила четыре санатория в Крыму134
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии384
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи101
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение