Украина не сможет завершить создание независимого оператора ГТС без согласия «Газпрома» 

Украина не сможет передать функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны независимому оператору без согласия «Газпрома» до завершения действующего контракта на транзит газа, говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».
Как поясняет «Нафтогаз», Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия «Газпрома» третьему лицу, определенному правительством Украины.
Компания отмечает, что если передать транзит газа независимому оператору прямо сейчас, у «Газпрома» появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому «Нафтогаз» требует в Стокгольмском арбитраже еще более $11 млрд
«В случае отделения оператора ГТС прямо сейчас в Москве, очевидно, не признают нового оператора стороной контракта, получат… новые аргументы для продвижения «Северного потока-2»», — говорится в сообщении.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на транзит российского газа через Украину 19 января 2009 года. Срок действия контракта — с 2009 года по 2019 год включительно.
Как сообщалось ранее, в 2014 году Верховная рада Украины приняла закон, который предполагает создание нового оператора ГТС страны, в котором до 49% могут получить инвесторы из США и ЕС. После этого было принято решение о создании нового оператора ГТС — компании «Магистральные газопроводы Украины». В настоящее время оператором ГТС Украины является компания «Укртрансгаз», дочерняя компания «Нафтогаза Украины».