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Бийского чиновника будут судить за мошенничество?
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Бийского чиновника будут судить за мошенничество? 

АиФ — Алтай 58 минут назад
Говорят, один из начальников в нашей мэрии попал под серьёзную уголовную статью. Интересно, кто таков и в чём подозревается?
Начальник отдела транспорта и связи администрации Бийска уже не подозреваемый, а обвиняемый — в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения и в крупном размере. Более того, почти подсудимый — дело в отношении него уже передано в суд.
О его сути рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева:
— В полномочия обвиняемого входил контроль за деятельностью МУП «Городской транспортный диспетчерский центр» — коммерческой организации, созданной для обеспечения условий по предоставлению транспортных услуг населению. Кроме того, в обязанности чиновника входило утверждение документов МУП о распределении денег, выплачиваемых пассажироперевозчикам в качестве компенсации за льготный проезд граждан. В декабре 2015 г. обвиняемый ввёл в заблуждение директора предприятия, убедив изготовить документы о перечислении одному из ИП — перевозчиков компенсации в размере более 670 тысяч рублей, хотя в действительности она составляла чуть более 40 тысяч. После того, как деньги поступили на счёт, чиновник сообщил этому предпринимателю об ошибочном их перечислении и попросил вернуть большую часть суммы (630 тысяч), которую потом присвоил.
По ходу дела выяснилось, что служащий неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса этики в части коррупционных правонарушений. Добавим, что вины в мошенничестве чиновник не признаёт.
АиФ — Алтай: последние новости
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