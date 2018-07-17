Бийского чиновника будут судить за мошенничество?

Говорят, один из начальников в нашей мэрии попал под серьёзную уголовную статью. Интересно, кто таков и в чём подозревается?

Начальник отдела транспорта и связи администрации Бийска уже не подозреваемый, а обвиняемый — в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения и в крупном размере. Более того, почти подсудимый — дело в отношении него уже передано в суд.

— В полномочия обвиняемого входил контроль за деятельностью МУП «Городской транспортный диспетчерский центр» — коммерческой организации, созданной для обеспечения условий по предоставлению транспортных услуг населению. Кроме того, в обязанности чиновника входило утверждение документов МУП о распределении денег, выплачиваемых пассажироперевозчикам в качестве компенсации за льготный проезд граждан. В декабре 2015 г. обвиняемый ввёл в заблуждение директора предприятия, убедив изготовить документы о перечислении одному из ИП — перевозчиков компенсации в размере более 670 тысяч рублей, хотя в действительности она составляла чуть более 40 тысяч. После того, как деньги поступили на счёт, чиновник сообщил этому предпринимателю об ошибочном их перечислении и попросил вернуть большую часть суммы (630 тысяч), которую потом присвоил.

По ходу дела выяснилось, что служащий неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса этики в части коррупционных правонарушений. Добавим, что вины в мошенничестве чиновник не признаёт.