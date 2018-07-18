США, Бразилия и Германия стали лидерами среди других стран по купленным билетам на чемпионат мира

«Паспорт болельщика получили 806 тысяч иностранных граждан, а всего нашу страну в это время посетили около трех миллионов иностранных болельщиков. Лидерами по купленным билетам среди иностранцев стали граждане США, Бразилии и Германии, — приводит слова Голодец официальный сайт президента России. — Это три страны, которые заняли лидирующие позиции по приезду.

Среди посетивших чемпионат было 25 президентов государств, семь представителей различных монархий и 11 глав правительств. Фан-зоны посетили 7 миллионов 700 тысяч человек».

Отметим, что сборная Бразилии дошла на чемпионате мира до ¼ финала, Германия завершила выступление на групповом этапе, а США не пробились в финальный турнир.