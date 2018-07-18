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США, Бразилия и Германия стали лидерами среди других стран по купленным билетам на чемпионат мира
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США, Бразилия и Германия стали лидерами среди других стран по купленным билетам на чемпионат мира 

Советский спорт 58 минут назад
Граждане США, Бразилии и Германии заняли первые три места среди иностранцев по числу купленных билетов на матчи чемпионата мира в России. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
«Паспорт болельщика получили 806 тысяч иностранных граждан, а всего нашу страну в это время посетили около трех миллионов иностранных болельщиков. Лидерами по купленным билетам среди иностранцев стали граждане США, Бразилии и Германии, — приводит слова Голодец официальный сайт президента России. — Это три страны, которые заняли лидирующие позиции по приезду.
Среди посетивших чемпионат было 25 президентов государств, семь представителей различных монархий и 11 глав правительств. Фан-зоны посетили 7 миллионов 700 тысяч человек».
Отметим, что сборная Бразилии дошла на чемпионате мира до ¼ финала, Германия завершила выступление на групповом этапе, а США не пробились в финальный турнир.
Напомним, чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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