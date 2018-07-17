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Стоимость лечения наркозависимых больных можно будет компенсировать?
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Стоимость лечения наркозависимых больных можно будет компенсировать? 

АиФ — Алтай 59 минут назад
Племянник лечился от тяги к наркотикам в казённой больнице, ремиссия не затянулась. Сестре посоветовали якобы проверенный реабилитационный центр, собирает деньги на оплату курса, надо немало. А я на днях мельком услышала, что стоимость подобных услуг можно компенсировать. Неужели, правда?
Как раз на днях в ходе интернет-форума «Меры профилактики наркомании» на официальном сайте региона выяснилось, что воспользоваться такой услугой можно не только за свой счёт. Вот что пояснил врио начальника департамента администрации губернатора и правительства края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов:
— На основании постановления администрации края от 16.12. 2015 г. № 500 «Об оказании гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации… » сформировалась практика предоставления гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости в государственных учреждениях здравоохранения, сертификата на получение услуг по социальной реабилитации в негосударственных реабилитационных центрах. Он выдается (на основании заявления и предоставления пакета документов, — ред.) Министерством труда и социальной защиты края, и человек сам выбирает, в какую организацию обратиться из числа тех, которые состоят в реестре. Длительность курса реабилитации по сертификату — 6 месяцев. Финансирование — за счёт средств программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае».
Добавим, в упомянутый реестр в настоящее время включено 6 благотворительных фондов (см. сайт www.aksp.ru, «Направления деятельности», «Алтайский край — без наркотиков»).
АиФ — Алтай: последние новости
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