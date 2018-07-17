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Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,31%
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Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,31% 

Investing.com Россия 59 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, финансов и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,31%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции J Martins (LS:JMT), которые подорожали на 0,3600 п. (2,84%), закрывшись на отметке в 13,0150. Котировки Ibersol Reg (LS:IBS) выросли на 0,150 п. (1,24%), завершив торги на уровне 12,250. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0300 п. (1,02%), закрывшись на отметке 2,9580.
Лидерами падения стали акции Corticeira Amorim (LS:CORA), цена которых упала на 0,140 п. (1,24%), завершив сессию на отметке 11,140. Акции Mota Engil (LS:MOTA) поднялись на 0,0300 п. (0,99%), закрывшись на уровне 3,0000, а F.Rama (LS:RAMA) снизились в цене на 0,100 п. (0,98%) и завершили торги на отметке 10,100.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в минусе (15), а котировки 4 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре прибавил 0,45%, или 0,32, достигнув отметки $72,16 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,10%, или 0,07, до $67,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,98%, или 12,10, до отметки $1.227,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,43% до 1,1660, а котировки EUR/GBP повысились на 0,28%, достигнув отметки 0,8873.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,49% до 94,73.
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