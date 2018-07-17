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«Рубин» обыграл «Маккаби»
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«Рубин» обыграл «Маккаби»
Спорт-Экспресс
59 минут назад
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«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Маккаби» из Петах-Тиквы — 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника
Игоря Коновалова
.
Товарищеский матч
"РУБИН" (
Россия
) — «Маккаби Петах-Тиква» (
Израиль
) — 1:0 (1:0)
Гол: Коновалов Иг., 24 (1:0).
17 июля.
Австрия
.
Бад-Радкерсбург
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