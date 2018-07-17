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Хозяев кафе и ресторанов на деньги «разводят» мошенники из налоговой?
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Хозяев кафе и ресторанов на деньги «разводят» мошенники из налоговой? 

АиФ — Алтай 58 минут назад
Такое вообще-то возможно?
О том, что в крае участились случаи вымогательства денег у владельцев кафе и ресторанов, которые совершают злоумышленники, представляющиеся сотрудниками налоговых органов, сообщила пресс-служба ведомства. Схема обмана такова: мошенники звонят рестораторам и от имени руководителей налоговых инспекций предлагают бизнесменам угостить их с высокопоставленными гостями обедами. При этом настаивают, что на столе обязательно должен быть алкоголь определённой (крайне редкой) марки. Когда предприниматели отвечают, что такового в их заведении нет, мошенники предлагают перевести деньги на банковскую карту, телефон или киви-кошелёк: дескать, купят желаемое самостоятельно. Как только перевод денег производится, связь с «налоговиками» прекращается. Комментируя подобные случаи, заместитель руководителя краевой налоговой Сергей Сметанников отметил: «Использование служебного положения в личных целях — это нарушение законодательства, которое влечёт за собой служебную проверку, увольнение такого сотрудника и уголовную ответственность. О подобных случаях, а также о поведении налоговых служащих, вызывающем подозрение на коррупционные действия, гражданам следует незамедлительно сообщать в Управление ФНС России по Алтайскому краю (телефон доверия 297-395) и в правоохранительные органы».
АиФ — Алтай: последние новости
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