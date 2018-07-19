Источник: дела высокопоставленных сотрудников СК РФ Дрыманова и Крамаренко объединены 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении бывшего главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова и экс-главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексея Крамаренко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, объединены в одно производство. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
"Дрыманов был задержан в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении Крамаренко, поэтому их объединили в одно производство", — сказал источник.