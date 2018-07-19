Ещё
Источник: дела высокопоставленных сотрудников СК РФ Дрыманова и Крамаренко объединены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: дела высокопоставленных сотрудников СК РФ Дрыманова и Крамаренко объединены 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении бывшего главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова и экс-главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексея Крамаренко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, объединены в одно производство. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
"Дрыманов был задержан в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении Крамаренко, поэтому их объединили в одно производство", — сказал источник.
ТАСС: последние новости
Снятое до появления YouTube видео Guns N' Roses набрало 1 млрд просмотров Reuters: лидер республиканцев в Сенате высказался за дополнительные меры против РФ Полпред в СКФО: стабильная ситуация в регионе позволяет сделать акцент на его развитии
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство250
Путин объявил об изменении внешней политики России443
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв15
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение