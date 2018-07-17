В Минпромторге России прошла встреча с президентом AlibabaGroup 

Москва, 17 июля. — В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялась встреча статс-секретаря — заместителя Министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова и президента AlibabaGroup Майкла Эванса. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития электронной торговли в стране, а также использования отечественной инфраструктуры в формировании глобальной логистической системы международной электронной коммерции. Стороны согласились принять самое деятельное участие в расширении экспорта российской продукции по каналам электронной коммерции.
«AlibabaGroup — крупнейший мировой оператор электронной торговли, и такая экспертиза полезна для развития всего рынка российской электронной торговли. Нам важно, используя ресурсы и компетенции AlibabaGroup, организовать направленное взаимное движение востребованных по всему миру товаров», — отметил Виктор Евтухов.