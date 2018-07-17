В Минпромторге России прошла встреча с президентом AlibabaGroup

«AlibabaGroup — крупнейший мировой оператор электронной торговли, и такая экспертиза полезна для развития всего рынка российской электронной торговли. Нам важно, используя ресурсы и компетенции AlibabaGroup, организовать направленное взаимное движение востребованных по всему миру товаров», — отметил Виктор Евтухов.