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В Минпромторге России прошла встреча с президентом AlibabaGroup
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В Минпромторге России прошла встреча с президентом AlibabaGroup 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Москва, 17 июля. — В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялась встреча статс-секретаря — заместителя Министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова и президента AlibabaGroup Майкла Эванса. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития электронной торговли в стране, а также использования отечественной инфраструктуры в формировании глобальной логистической системы международной электронной коммерции. Стороны согласились принять самое деятельное участие в расширении экспорта российской продукции по каналам электронной коммерции.
«AlibabaGroup — крупнейший мировой оператор электронной торговли, и такая экспертиза полезна для развития всего рынка российской электронной торговли. Нам важно, используя ресурсы и компетенции AlibabaGroup, организовать направленное взаимное движение востребованных по всему миру товаров», — отметил Виктор Евтухов.
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