Дрыманов: «Я готов к процессуальному сражению» 

Бывший начальник ГСУ СК по Москве генерал-майор юстииции в отставке Александр Дрыманов заявил, что не признает вину по делу о получении взятки в размере 200 тысяч долларов за освобождение «вора в закона» Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
«Вину не признаю, готов к процессуальному сражению», — заявил он журналистам перед началом заседания в Лефортовском суде Москвы, который сегодня планирует рассмотреть ходатайство ФСЬ о его аресте.
На вопрос журналистов о том, почему он не покинул Россию, задержанный рассмеялся. «Куда уезжать? Это наша родина», — сказал он.