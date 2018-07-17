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Дрыманов: «Я готов к процессуальному сражению»
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Дрыманов: «Я готов к процессуальному сражению» 

BFM.RU 2 часа назад
Бывший начальник ГСУ СК по Москве генерал-майор юстииции в отставке Александр Дрыманов заявил, что не признает вину по делу о получении взятки в размере 200 тысяч долларов за освобождение «вора в закона» Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
«Вину не признаю, готов к процессуальному сражению», — заявил он журналистам перед началом заседания в Лефортовском суде Москвы, который сегодня планирует рассмотреть ходатайство ФСЬ о его аресте.
На вопрос журналистов о том, почему он не покинул Россию, задержанный рассмеялся. «Куда уезжать? Это наша родина», — сказал он.
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