Дрыманов: «Я готов к процессуальному сражению»

«Вину не признаю, готов к процессуальному сражению», — заявил он журналистам перед началом заседания в Лефортовском суде Москвы, который сегодня планирует рассмотреть ходатайство ФСЬ о его аресте.