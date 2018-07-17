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До конца года в Москве отреставрируют около 200 объектов культурного наследия
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До конца года в Москве отреставрируют около 200 объектов культурного наследия 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Реставрационные работы завершат в особняке Кекушевой, одном из адресов булгаковской Маргариты.
До конца 2018 года в Москве отреставрируют около 200 объектов культурного наследия.
— Всего планируется, что около 200 объектов культурного наследия будут отреставрированы в этом году. Также у нас в работе много объектов культового значения, будут завершены реставрационные работы в этом году примерно на 10 объектах, — сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
В частности, реставрационные работы завершат в особняке Кекушевой на Остоженке. Емельянов отметил, что это один из адресов Маргариты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», единственный дом, на крыше которого находится лев.
Также будут отреставрированы особняк Морозова, прачечная Наркомфина, дом Тургенева на Остоженке и другие объекты культурного наследия, сообщает агентство «Москва».
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