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Шестилетняя девочка потрясла всех, сказав это своей маме. Это чудесно!
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Шестилетняя девочка потрясла всех, сказав это своей маме. Это чудесно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Маленькая девочка ходила по магазинам со своей мамой. Ей было около 6 лет, и она была красивой рыжей девчонкой, с веснушками на носу — настоящим олицетворением невинности.
После того как они вышли из очередного магазина, то увидели что на улице льет дождь как из ведра.
Мы все стояли под навесом возле магазина. Мы ждали, одни терпеливо, другие раздраженно, потому что природа испортила их планы на день.
Я всегда заворожено смотрел на ливень. Я затерялся в звуках дождя и смотрел, как небеса смывают грязь и пыль с лица земли.
Как вдруг детский сладкий голосок сломал мой гипнотический транс и все услышали: «Мама, бежим сквозь дождь», — сказала она.
«Что?», — переспросила мама.
«Давай побежим под дождем!», — повторила она.
«Нет, дорогая. Мы подождем, пока он немного утихнет», — ответила мама. Этот маленький ребенок подождал еще минуту и повторил: «Мама, бежим через дождь».
«Мы намокнем, если мы это сделаем», — сказала мама.
«Нет, мы не намокнем, мам. Ты же сама сказала об этом сегодня утром», — говорила девочка, теребя руку матери.
«Этим утром? Когда это я сказала, что мы можем бежать под дождем и не промокнуть?»
«Разве ты не помнишь? Когда ты разговаривала с папой о его раке, ты сказала, что если Бог сможет вытащить нас через это, то он может сделать с нами все, что угодно!»
Вся толпа мгновенно затихла. Клянусь, не было слышно ничего, кроме дождя. Мы все молча стояли. Никто не приходил и не уходил в течении нескольких минут. Мама замолчала и подумала на мгновение о том, что она хотела сказать. Сейчас некоторые будут смеяться и ругать ее за глупость.
Некоторые могут даже игнорировать то, что было сказано. Но это был момент самоутверждения в жизни маленького ребенка.
«Дорогая, ты абсолютно права. Бежим сквозь дождь. Если Бог даст нам промокнуть…, ну, может быть, нам просто нужно помыться, » — сказала мама.
Затем они убежали. Мы все стояли и смотрели, улыбались и смеялись, как они шныряли мимо автомобилей, по лужам. Они держали свои сумки над головой на всякий случай.
Они промокли. Но за ними последовали еще несколько людей, которые кричали и смеялись, как дети всю дорогу к своим машинам. И да, я сделал это тоже. Я побежал. Я промок. Я нуждался в том, чтобы смыть с себя все плохое. Обстоятельства или люди могут забрать ваши материальные блага, они могут забрать ваши деньги, и они могут забрать ваше здоровье. Но никто никогда не сможет забрать ваши драгоценные воспоминания… так что, не забудьте уделить время и использовать возможности, чтобы сделать каждый день воспоминанием.
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