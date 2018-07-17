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Алтайский чиновник стал гендиректором «Бирюзовой Катуни»?
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Алтайский чиновник стал гендиректором «Бирюзовой Катуни»? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Почему чиновник краевого правительства стал вдруг гендиректором «Бирюзовой Катуни»?
Действительно, гендиректором «Бирюзовой Катуни» стал Сергей Сошенко, ранее работавший в региональном управлении по внешним связям, туризму и курортному делу. Однако врио начальника управления Юрий Захаров так отозвался о новой должности бывшего своего подчинённого: «Сергей Николаевич эту площадку знает не понаслышке: он руководил отделом государственных проектов и программ. В его компетенцию входила площадка „Бирюзовой Катуни“. Он знает этот проект со всех сторон — и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения работы с резидентами».
АиФ — Алтай: последние новости
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