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Два мусоросортировочных комплекса в Орловской области сдадут в конце 2018 года
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Два мусоросортировочных комплекса в Орловской области сдадут в конце 2018 года 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 17 июля. Строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Орловской области будет завершено в конце 2018 года. Проектная мощность каждого комплекса составляет 200 тыс. тонн отходов в год, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"В Орловском районе завершается строительство завода, имеющего в своем составе сортировочный комплекс и новый современный полигон захоронения отходов. Оператором является ООО «Экополис». Строительство еще одного комплекса в Орле практически завершено, он работает в режиме технологической наладки. Оператором завода выбран АО «ЭкоСити», — сказала агентству заместитель начальника пресс-службы правительства Орловской области Полина Антонова.
Всего с начала года в Орловской области было ликвидировано 350 несанкционированных свалок. Легальных полигонов на территории региона всего 15. Самым крупным считается полигон в Орле — он работает с 1973 года и в настоящий момент заполнен на 80%. Ему на смену готовят место в Орловском районе, в отдалении от населенных пунктов.
Уже введены в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса в Мценском и Урицком районах (операторы «Русресурс» и «Экоград» соответственно). В Ливнах приступили к опытной эксплуатации ранее построенной сортировочной станции.
Общая мощность предприятий, с учетом тех, чье строительство завершится в конце года, составит 800 тыс. тонн в год. Это больше, чем необходимо региону, однако, отходы из других регионов полигоны и мусоросортировочные заводы Орловской области принимать не будут. Как пояснили в пресс-службе, это не предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами.
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