Ученые назвали главный вред соцсетей для подростков

Родители часто беспокоятся из-за пристрастия их детей к социальным сетям. И, как оказалось, их тревога небеспочвенна. Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что зависимые от интернета дети рискуют заработать синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Чтобы прийти к этому выводу, исследователи из Университета Южной Калифорнии под руководством Адама Левенталя два года наблюдали за 2587 школьниками, которых они постоянно опрашивали о времени, проведенным в сети. На основании интервью с добровольцами ученые определили, подвержены ли дети симптомам СДВГ.

На момент начала исследования заболеванию не был подвержен ни один из подросток в. Однако позже психическое расстройство удалось выявить у 16 процентов опрошенных — преимущественно тех, кто чаще других проводил время в сети, пишет Jamanetwork.