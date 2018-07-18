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Ученые назвали главный вред соцсетей для подростков
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Ученые назвали главный вред соцсетей для подростков 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Родители часто беспокоятся из-за пристрастия их детей к социальным сетям. И, как оказалось, их тревога небеспочвенна. Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что зависимые от интернета дети рискуют заработать синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Чтобы прийти к этому выводу, исследователи из Университета Южной Калифорнии под руководством Адама Левенталя два года наблюдали за 2587 школьниками, которых они постоянно опрашивали о времени, проведенным в сети. На основании интервью с добровольцами ученые определили, подвержены ли дети симптомам СДВГ.
На момент начала исследования заболеванию не был подвержен ни один из подросток в. Однако позже психическое расстройство удалось выявить у 16 процентов опрошенных — преимущественно тех, кто чаще других проводил время в сети, пишет Jamanetwork.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.
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